Уклоняющийся от алиментов супруге пензенец попался на взятке

С марта у приставов находилось дело о взыскании алиментов на содержание супруги-инвалида. В июне в качестве меры, побуждающей выплатить деньги, на мужчину наложили ограничение на выезд за рубеж, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

27 сентября пензенец пришел к приставу и попросил ее снять ограничение. В тумбочку под письменным столом он положил 10 тысяч рублей, думая, что это поможет принять решение в его пользу. Однако женщина разъяснила должнику, что его действия противозаконны и потребовала забрать деньги. О случившемся она рассказала своему руководителю.

2 октября пензенец снова встретился с приставом. На этот раз около спортивно-культурного центра на улице Проценко в Заречном. Он передал женщине 15 тысяч рублей, не подозревая, что это была «приманка». Злоумышленника задержали полицейские, деньги изъяли следователи.

Житель Пензы свою вину так и не признал. Дело в отношении него отправили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».