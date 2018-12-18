Уклоняющийся от алиментов супруге пензенец попался на взятке

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18 декабря 2018, 16:36Криминал
В городе Заречном завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего пензенца, который дал взятку должностному лицу.
С марта у приставов находилось дело о взыскании алиментов на содержание супруги-инвалида. В июне в качестве меры, побуждающей выплатить деньги, на мужчину наложили ограничение на выезд за рубеж, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
27 сентября пензенец пришел к приставу и попросил ее снять ограничение. В тумбочку под письменным столом он положил 10 тысяч рублей, думая, что это поможет принять решение в его пользу. Однако женщина разъяснила должнику, что его действия противозаконны и потребовала забрать деньги. О случившемся она рассказала своему руководителю.
2 октября пензенец снова встретился с приставом. На этот раз около спортивно-культурного центра на улице Проценко в Заречном. Он передал женщине 15 тысяч рублей, не подозревая, что это была «приманка». Злоумышленника задержали полицейские, деньги изъяли следователи.
Житель Пензы свою вину так и не признал. Дело в отношении него отправили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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