Угрозы и брань. Пензячка стала жертвой неадекватных попутчиц

Хамство в общественном транспорте - давно не редкость. Случаев, когда пассажирам приходится жаловаться на водителей и кондукторов, предостаточно. Но что делать, если оскорбления и угрозы идут от неадекватных попутчиков, а все вокруг молча, включая водителя, наблюдают за развитием событий? Именно такая ситуация произошла в маршрутке №10а в Пензе.

Зайдя в общественный транспорт, Олеся Солдатова не могла и представить, что для нее утро окажется совсем не добрым. Оплатив проезд, девушка села на свободное место и тут же получила удар по ноге от женщины, сидевшей с противоположной стороны от прохода. Просьба вести себя прилично только раззадорила нападавшую. К конфликту присоединилась и ее подруга.

Больше всего в этой ситуации девушку испугало равнодушие. Свидетелей инцидента было предостаточно, в маршрутке находилось около шести пассажиров, среди них - двое мужчин. Они сидели на последних рядах, поэтому действия разворачивались у них прямо на глазах. Однако никто, включая водителя, не угомонил дебоширок.

«Все сидели молча. В конце только, когда женщины встали и пытались меня ударить или вырвать телефон, парень сказал: «Покиньте салон» и они вышли. Водитель ничего не говорил», - рассказала Олеся Солдатова.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. Им предстоит установить личность двух подруг-дебоширок. Каждой грозит арест до 15 суток за нецензурную брань и нарушение общественного порядка.

«Если потерпевшая обратится в полицию с заявлением о причинение ей телесных повреждений, данные граждане также будут привлечены к административной ответственности по статье «Побои». Ее санкции предусматривают арест до 15 суток», - прокомментировал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензе Андрей Гаврюшин.

В интернете можно найти массу ответов, что делать и куда жаловаться, если нахамил водитель или кондуктор. Но, к сожалению, нет руководства к действию, если оскорбления и угрозы идут от попутчика. Найти общие правила поведения водителей в таких чрезвычайных ситуациях - тоже весьма проблематично. Существуют ли они в принципе, в компании «Дилижанс», которая обслуживает маршрут №10а, пока не ответили.

Чтобы дать оценку действиям водителя, телеканал «Экспресс» направил официальный запрос. Чтобы ответить, у организации, по закону, есть семь дней.