26 января 2017, 14:16Общество УФНС предупреждает об изменениях регистрации контрольно-кассовой техники Региональное управление федеральной налоговой службы информирует: с 1 февраля регистрация и перерегистрация контрольно-кассовой техники будет проходить по новому порядку. В соответствии с ним, кассы должны будут передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных по интернету.

«Контрольно-кассовую технику можно зарегистрировать двумя способами: традиционным, обратившись в налоговые органы за бумажным носителем, либо без посещения налогового органа, с помощью интернета через сайт федеральной налоговой службы с использованием личного кабинета налогоплательщика», - рассказал начальник контрольного отдела УФНС России по Пензенской области Сергей Жидков.

Переход на контрольно-кассовую технику нового типа предусмотрен федеральным законом. Ранее информация об операциях купли-продажи хранилась в фискальной памяти устройств и передавалась в налоговые органы раз в год. Новые кассы будут передавать информацию сразу после совершения каждой операции.

Зарегистрировать в новой системе можно и уже имеющийся кассовый аппарат, если он подлежит модернизации. Узнать об этом можно в центрах технического обслуживания, на сайте завода-изготовителя или на сайте федеральной налоговой службы России. Там же есть подробная информация и о новом порядке применения контрольно-кассовой техники.

Незарегистрированные аппараты налогоплательщики могут использовать только до 1 июля 2017 года.

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