УФАС при проверке повышения стоимости проезда заинтересовалось мэрией

При анализе повышения стоимости проезда в Пензе региональное УФАС проверит действия и перевозчиков, и мэрии на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Об этом 10 июля на пресс-конференции сообщила руководитель ведомства Елена Демидова.

Она подтвердила, что в УФАС 28 июня действительно поступило письмо от мэрии, которая усмотрела в уведомлениях о повышении стоимости проезда, которые пришли от частных перевозчиков, признаки сговора.

«Это было письмо, из которого следует, что перевозчики уведомили администрацию во второй половине июня, что, возможно, будет изменена стоимость проезда с 8 июля. Уведомления были предоставлены в антимонопольный орган не одновременно с данной информацией. Было приложено постановление администрации 2018 года, согласно которому перевозчикам было предоставлено право осуществлять перевозки по нерегулируемым тарифам. Также были представлены копии журналов выдачи свидетельств перевозчикам», - сказала Елена Демидова.

Руководитель Пензенского УФАС добавила, что возможность устанавливать нерегулируемые тарифы дается федеральным законодательством. Но «Часть 4 статьи 17 федерального закона №220-ФЗ предоставляет возможность установления требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам при закреплении в соответствующих нормативных актах субъекта… То есть когда у нас осуществляли перевозки в 2018 году, приказом управления цен и тарифов Пензенской области от 16 августа 2018 года нерегулируемые тарифы уже тогда были предельными. Мы помним, когда повысилась цена до 23 рублей. Имеется ли на сегодняшний день такой документ, я не могу сказать. Мы направили следующий запрос в администрацию, но пока нам такая информация не представлена», - пояснила она.

Елена Демидова добавила, что из имеющихся на сегодняшний день материалов, представленных мэрией, невозможно сделать вывод о картельном сговоре. Чтобы разобраться в вопросе, УФАС затребовало дополнительную информацию и документы и от мэрии, и от перевозчиков. Но до настоящего момента администрация не предоставила материалы, которые могли бы прояснить вопрос. Ее ждут от обеих сторон до 12 июля.

«Мы рассматриваем обоснованность действий как органа власти, так и хозяйствующего субъекта», - уточнила руководитель ведомства.

Руководитель Пензенского УФАС пояснила, что говорить о том, есть ли на сегодняшний день нарушение антимонопольного законодательства или нет, нельзя, пока не будут изучены все доказательства. Сговор должен быть доказан, иначе приказ управления можно будет оспорить в судебном порядке.

По словам Елены Демидовой, рост цен на проезд в Пензе можно было предотвратить и он не был неожиданностью для администрации города.

«Это возможно было предотвратить, и это не было сюрпризом от перевозчика. По журналам, которые нам представили, например, с 9 мая 2019 года компания «Дилижанс» получила свидетельство сроком по 9 мая 2024 года по нерегулируемым тарифам», - пояснила Елена Демидова.

Напомним, ранее информагентство писало о том, что губернатор Иван Белозерцев предложил принять новые меры для решения вопроса со стоимостью перевозок. Также глава региона поручил увеличить размер субсидий на льготный проезд в Пензе, пишет ИА «Пенза-Пресс».