08 ноября 2017, 14:03Общество УФАС дважды уличило администрацию Нижнего Ломова в нарушении закона Управление ФАС по Пензенской области возбудило два дела по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» при ремонте дорог в Нижнем Ломове.

Основанием для возбуждения обоих дел стала информация, предоставленная межрайонной прокуратурой.

Так, надзорный орган сообщил о возможном нарушении антимонопольного законодательства в действиях ООО «Стройко» и администрации Нижнего Ломова при проведении аукциона на выполнение работ по текущему ремонту дороги на ул. Луначарского.

Как сообщает пресс-служба УФАС, ООО «Стройко» по просьбе главы администрации города отремонтировало участок до проведения объявленного аукциона.

Позднее ситуация повторилась при ямочном ремонте дорог на участках ул. Свердлова и ул. Московской.

«В октябре 2017 года было объявлено два аукциона на ремонт указанных дорог, однако работы были выполнены ООО «Стройко» уже в мае 2017 года», - отметили в пресс-службе управления.

Указанные материалы послужили основанием для возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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