УФАС дважды уличило администрацию Нижнего Ломова в нарушении закона

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
08 ноября 2017, 14:03Общество
Управление ФАС по Пензенской области возбудило два дела по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» при ремонте дорог в Нижнем Ломове.
Основанием для возбуждения обоих дел стала информация, предоставленная межрайонной прокуратурой.
Так, надзорный орган сообщил о возможном нарушении антимонопольного законодательства в действиях ООО «Стройко» и администрации Нижнего Ломова при проведении аукциона на выполнение работ по текущему ремонту дороги на ул. Луначарского.
Как сообщает пресс-служба УФАС, ООО «Стройко» по просьбе главы администрации города отремонтировало участок до проведения объявленного аукциона.
Позднее ситуация повторилась при ямочном ремонте дорог на участках ул. Свердлова и ул. Московской.
«В октябре 2017 года было объявлено два аукциона на ремонт указанных дорог, однако работы были выполнены ООО «Стройко» уже в мае 2017 года», - отметили в пресс-службе управления.
Указанные материалы послужили основанием для возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
08 ноября 2017, 15:31В Пензе за десять лет расселили 600 аварийных домов
08 ноября 2017, 15:02В Сердобском районе откроют памятник советскому солдату
08 ноября 2017, 14:39МФЦ Кузнецкого района стал лучшим в регионе
08 ноября 2017, 14:03УФАС дважды уличило администрацию Нижнего Ломова в нарушении закона
08 ноября 2017, 13:34В квартире на ул. Тарханова нашли мертвую женщину
08 ноября 2017, 13:09Мокшанская прокуратура добивается блокировки сайтов с интим-услугами
08 ноября 2017, 12:34Творческих пензенцев приглашают на прослушивание
08 ноября 2017, 12:02В Пензенской области создадут реестр предприятий-должников