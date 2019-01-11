Учителям и врачам разрешат получат подарки

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11 января 2019, 16:44Общество
«Единая Россия» намерена внести ко второму чтению поправки, исключающие учителей и врачей из перечня должностных лиц, которым будет запрещено принимать подарки.
«Нужно, прежде всего, направить усилия на улучшение условий труда таких социально важных категорий работников. Поэтому в нынешних условиях считаем такой подход несистемным, когда изменения условий труда учителей и врачей рассматриваются только через призму дополнительных ограничений», - сказала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.
Ранее «Единая Россия» запустила в мобильном приложении «Избиратель-депутат» опрос граждан по соответствующей теме.
Напомним, в рамках реализации национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, в которых, в частности, регулируются нормы о подарках отдельным категориям граждан: членов Совета Федерации, депутатов, чиновников и др.
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