Семья педагогов из Чемодановки предпочитает отмечать День учителя вместе

День учителя 5 октября отмечен в государственных календарях более чем в 100 стран мира. Официально он был утвержден ООН 25 лет назад. Выбор пал на 5 октября, так как в этот день в 1965 году в Париже проходила конференция ЮНЕСКО и Международной организации труда, на которой было принято постановление «О положении учителей». Накануне праздника съемочная группа телеканала «Экспресс» нашла педагогов, для которых учительство это - не только дело всей жизни, но и всей семьи.

Вот уже почти 20 лет Наталья Викторовна Агапова преподает немецкий язык в школе села Чемодановка. Там же и сама училась. Стать педагогом мечтала с раннего детства и за все эти годы ни разу не пожалела о выборе профессии.

«Люблю ее, потому что чувствую свою необходимость, что делаю что-то очень полезное для детей и оказываю помощь в становлении их личности. Конечно, без любви к детям работать в школе нельзя», - отметила она.

Эти чувства, можно сказать, передались по наследству. Мама Натальи Агаповой почти 40 лет проработала учителем физики и математики, а отец - физкультуры. Кстати, они познакомились именно в чемодановской школе. Брат Натальи преподает информатику. Всех родственников-учителей сложно пересчитать.

«Дядя по маминой линии преподавал труд. Его жена, сноха моя, 40 была учителем у начальных классов. Двоюродный брат - русского языка и литературы, его жена - тоже преподает эти дисциплины, их сын - педагог по истории», - рассказала мама Натальи Агаповой Вера Худякова.

Для них День учителя - не только профессиональный, но и главный семейный праздник. Отмечать его ежегодно стараются в большом кругу родных и близких.