Учителя года России проведут мастер-классы для пензенских педагогов

Победители конкурса «Учитель года России-2017», обладатели Малого хрустального пеликана 11 апреля проведут семинар-творческую встречу с педагогами Пензенской области.

Мероприятие состоится на базе Губернского лицея в 10.00. В рамках семинара будет представлен опыт подготовки к участию в конкурсе «Учитель года России», - сообщает пресс-центр регионального правительства.

Участие в семинаре примут педагоги – победители муниципального этапа конкурса «Учитель года-2018», победители и лауреаты конкурса «Учитель года Пензенской области-2017», методисты, курирующие подготовку конкурсантов, учителя математики.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».