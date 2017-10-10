10 октября 2017, 19:14Образование В Пензе предложили сдавать ЕГЭ учителям Профессия учителя требует повышенной ответственности, от их навыков и умений зависит перспектива дальнейшего развития молодых людей. Поэтому педагоги должны идти в ногу со временем. Вопросы профессионального роста учителей обсудили за круглым столом с участием губернатора Пензенской области.

Уникальным подходом к образовательному процессу и опытом могут похвастать многие пензенские педагоги. Однако чтобы не отставать от времени им каждый год приходится что-то менять и корректировать в своих образовательных методиках.

«Запросы к обществу меняются, учебная программа. К ребенку предъявляются новые требования. Он больше должен усваивать новой информации, давать результаты выше и требования к педагогу не могут не меняться», - отметила учительница русского языка и литературы мокшанской средней школы Анна Макарова.

Как обеспечить профессиональный рост учителей? Ответ на этот вопрос искал глава региона совместно с пензенскими педагогами. Иван Белозерцев уверен, чтобы педагогам оставаться современными, им необходимо регулярно повышать свою квалификацию. Педагог должен стремиться сделать процесс обучения более эффективным.

«Современная школа должна идти в ногу со временем, надо готовить ребят к динамичной жизни, учить овладевать инновационными знаниями и необходимыми навыками. С моей точки зрения, основа знаний - это школа», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона предложил ежегодно учителям-предметникам сдавать ЕГЭ, проводить занятия с участием преподавателей из вузов. На встрече также обсудили кадровый вопрос. Участники озвучили свои точки зрения на то, как привлечь молодых специалистов в школы, расположенные в сельской местности.

Образование

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