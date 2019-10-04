Учитель математики из пензенской гимназии получила президентский грант

Труд пензенских учителей отметили на федеральном уровне. Восемь преподавателей гимназий, лицеев и школ региона удостоены премии за достижения в педагогической деятельности. В их числе - учитель математики гимназии №44 Ирина Киселева.

Пятиклассники гимназии №44 перешли от обычных задачек к решению более сложных алгоритмов. В познании новых формул и правил им помогает учитель математики и, по совместительству, классный руководитель Ирина Киселева. Она призналась, что мечтала работать в школе с детства.

«Помню, что всегда играла и учила всех. У меня есть два старших брата, которые от этого очень мучились, потому что им приходилось быть моими учениками. Когда окончила школу, встал вопрос, что изучать вместе с математикой, физику или информатику, выбор пал на последнюю», - рассказала она.

Выпускники, классным руководителем которых была Ирина Николаевна, вспоминают школьные годы с ностальгией. Рассказывают, что любят своего учителя, скучают по нему и всегда обращаются за советом.

«Наше общение было очень дружеским. После окончания школы мы остались друзьями. Она находила абсолютно к каждому человеку подход и, думаю, любой ученик сказал бы то же самое, что и я. Ирина Николаевна замечательный классный руководитель», - сказала выпускница гимназии №44 Пензы Евгения Шкадова.

«Школьные годы были замечательные. Ирина Николаевна полностью отдавала нам всю себя. И это не только говоря об учебе, но и об обычной жизни, внеклассной. Мы постоянно были на связи, постоянно была поддержка», - рассказала выпускница гимназии №44 Пензы Виктория Акимова.

Секрет успеха, по словам педагога, - в умении каждый день оправдывать доверие своих учеников. Помимо уроков, Ирина Киселева участвует во всех конкурсах, творческих вечерах в гимназии, а также ведет активную научную деятельность. В 2019 году она вошла в число восьми преподавателей Пензенской области, получивших президентские гранты.

«Берет чувство гордости за такого учителя, за ребят, потому что их готовит такой педагог. Результаты, которые они показывают, - яркое тому подтверждение», - отметил директор гимназии №44 Пензы Александр Кистанов.

Самые теплые слова учителя, конечно, ждут от любимых учеников.