Учитель из Сердобска стала победителем всероссийского конкурса

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30 октября 2018, 11:34Образование
Педагог из школы №9 города Сердобска Пензенской области Елена Мичкасова стала победителем всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего».
В конкурсе принимали участие 2487 педагогов со всей страны. Они представляли мотивационное письмо, аннотацию, сценарий, а также видеовизитку авторского урока. Сердобский учитель показала урок «Обществознание – навигатор в будущее».
В результате победили 122 педагога, которых пригласят на всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» (6+) вместе со своими учениками, интересующимися инженерией и естественными науками, сообщает пресс-служба регионального минобразования, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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