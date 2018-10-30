Учитель из Сердобска стала победителем всероссийского конкурса

В конкурсе принимали участие 2487 педагогов со всей страны. Они представляли мотивационное письмо, аннотацию, сценарий, а также видеовизитку авторского урока. Сердобский учитель показала урок «Обществознание – навигатор в будущее».

В результате победили 122 педагога, которых пригласят на всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» (6+) вместе со своими учениками, интересующимися инженерией и естественными науками, сообщает пресс-служба регионального минобразования, пишет ИА «Пенза-Пресс».