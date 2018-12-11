Учитель из Мокшана удостоилась благодарности президента

Неиссякаемая энергия, жажда новых знаний, любовь и внимание к каждому школьнику. В этом секрет учительского успеха, уверена педагог из общеобразовательной школы рабочего поселка Мокшан Пензенской области. Именно этими принципами Галина Миронова руководствуется уже на протяжении 36 лет. В 2018 году за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу ей была объявлена благодарность президента России.

Галина Эдуардовна Миронова - один из уважаемых и любимых учителей в школе. Для многих именно ее уроки русского языка и литературы - самые интересные.

«Она уделяет внимание каждому ученику. Строит урок так, чтобы было интересно всем, и доносит материал максимально доступно. Мы обсуждаем то, что нас беспокоит», - рассказал ученик средней общеобразовательной школы №1 р. п. Мокшан Никита Селезнев.

Интерес к предмету проявляется в высоких результатах на экзаменах. На ЕГЭ по русскому выпускники Галины Эдуардовны набирают от 70 до 96 баллов. Учитель умеет найти ключик к каждому ребенку не только для того, чтобы разбудить интерес к учебе. Она помогает многим определиться с собственным будущим.

«Галина Эдуардовна помогла мне стать лидером направления «Гражданская активность» Российского движения школьников. Благодаря ей я поверила в себя и решилась сделать этот шаг, стала раскрываться, говорить на публику, общаться с ребятами, участвовать в различных конкурсах и мероприятиях», - призналась учащаяся средней общеобразовательной школы №1 р. п. Мокшан Юлия Щипцова.

Галина Эдуардовна признается, что просто старается быть полезной каждому и оказать ту поддержку, которой сама, в какой-то мере в свое время была лишена. Она рано осталась без родителей и, оказавшись на перепутье, становиться артисткой или идти в педагогический институт, самостоятельно сделала взрослый осознанный выбор и не пожалела.

«Учитель - тоже артист, потому что, ежедневно приходя в класс, ты выходишь как на сцену, должен владеть языков жестов и другими качествами, которые должны помочь сделать уроки интереснее, разнообразнее, чтобы удивить ребят», - отметила Галина Миронова.

Она начала профессиональный путь в 1982-м в земетчинской школе №2. В 1989 году со своей семьей переехала в Мокшан и с тех пор преподает в общеобразовательном учреждении №1 рабочего поселка.

«Школа - это второй дом, это понимаешь, когда видишь глаза детей, коллег, и чувствуешь поддержку со стороны руководства», - рассказала она.

Теперь для подопечных и коллег Галина Миронова - пример того, как нужно устанавливать контакт с детьми и их родителями, как взаимодействовать с коллегами. Уже сейчас в мокшанской школе №1 есть преподаватели, которые стали педагогами, глядя на своего учителя.

«Всегда смотрела на нее со стороны и, наверно, ее пример стал для меня важным в плане творчества. Она находит время не только для уроков, предмета, но и внеклассной работы. Это очень важно, учусь у нее», - призналась учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №1 р. п. Мокшан Анна Макарова.

В школе Галина Миронова не только преподает, но и организует творческую и общественную деятельность. Без нее не обходится ни один концерт или конкурс. Один из последних ее проектов - вступление в Российское движение школьников.

«В 2016 году общеобразовательное учреждение №1 Мокшана в числе десяти школ Пензенской области было включено в этот проект, и мы на данный момент являемся опорной школой», - рассказал директор средней общеобразовательной школы №1 р. п. Мокшан Андрей Швецов.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу в 2018 году Галине Мироновой объявлена благодарность президента России. По словам заместителя директора школы №1 Мокшана, столь высокая оценка - заслуга всего коллектива, потому что полностью раскрыться и заниматься любимым делом можно только в кругу единомышленников, которые всегда готовы поддержать любое начинание.