Учитель из Махалино на свою зарплату покупает снаряды в спорткласс

Закаленный характер и радость жизни. В Пензенской области и по всей России отметили День физкультурника. В нашем регионе он объединяет тысячи любителей, которые бегают по утрам, и профессионалов - преподавателей физической культуры. Здесь встречаются и своего рода подвижники, которые в глубоких селах делают популярными отдельные виды спорта и воспитывают чемпионов.

Разговор с этим человеком начался на «старте» - начале беговой дистанции вокруг школы в селе Махалино. Рамиль Агишев преподает здесь физическую культуру 16 лет. У него - четыре спортивных разряда, включая мастера спорта, победы в десятках соревнований. Каждый год он тренирует около 250 учеников. А в каникулы пристально следит за ремонтом в родном спортивном зале.

Но своим творением Рамиль Агишев называет атлетическую комнату. Отсюда в Махалино начал развиваться гиревой спорт. Отсюда выросли его ученики, десять из них к моменту окончания школы уже имели взрослые разряды. Все снаряды учитель покупает на свою зарплату. В более трудные времена все приходилось мастерить самому.



Тогда, вспоминает учитель, у детей просто не было места, чтобы заниматься спортом и творчеством. Не было и профессионала, который бы руководил тренировками. К своим 43 годам, кроме гиревого спорта, он увлекается бегом, плаванием, спортивной гимнастикой. А ведь сначала физкультура была вынужденной мерой. В три года он был болезненным ребенком из многодетной семьи.

«Я родом из татарской Пенделки, это в семи километрах от Махалино, это самое старое село, самое уважаемое. С трехлетнего возраста мы переехали в Махалино, здесь папа у меня работал в совхозе агрономом, а мама - в библиотеке. Помимо физкультуры, творческой работы занимаемся, конкурсы были одно время, за спортзалом я разработал клумбу. Она круглый год цветет, копаем, ухаживаем, и уже местные жители название ей дали - олимпийские горки», - рассказал Рамиль Агишев.

Сейчас мужчина увлечен новым спортивным аспектом - нормами ГТО. Среди его учеников уже есть те, кто получил золотой значок. Что, в общем-то, и неудивительно - перед глазами у них всегда есть живой пример. Пешком до работы несколько километров, пробежка, подтягивания, элементы спортивной гимнастики и жонглирование гирями. Это минимальный и ежедневный объем зарядки Рамиля Агишева.