01 июля 2019, 14:36Общество

«Учитель года». Пензенец не пустил любителя ездить по встречке

Пензенский автолюбитель опубликовал в Сети видеозапись со странными маневрами водителей.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор записи сопроводил его мелодией из старой компьютерной игры.

Судя по кадрам, несколько автомобилистов решило объехать пробку по встречке, а потом они попытались снова втиснуться в свою полосу, но их не пустил автор ролика. Владелец регистратора прижимался к машине, которая ехала впереди, не давая «встречникам» проехать перед ним.

Пользователи в комментариях отметили, что автора видео можно с легкостью назвать «учителем года». Они писали, что он прав и необходимо учить «встречников» уважать других автолюбителей.

Напомним, за езду по встречной полосе водителям грозит штраф – до 5000 рублей или лишение прав, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 127

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ