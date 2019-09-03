Краеведы предполагают, что у Натальи Варлей - пензенские корни

Предки известной советской актрисы Натальи Варлей могут быть родом из Никольского района. К такому выводу пришел краевед из Саратовской области, который нашел в пензенском государственном архиве, в котором главным персонажем значится британский подданный по фамилии Варлей.

Чем древнее исторический документ, тем сложнее его читать, тем более - неспециалисту. Но найденное саратовским краеведом дело все-таки относительно читабельно. В нем рассказывается о британском подданном, конюхе Дюкарине Варлее, который жил в селе Столыпино тогда Городищенского уезда, а ныне - Никольского района. Иностранец просил у императора Александра I разрешить жениться на вольноотпущенной девке Матроне Ивановне, пообещав в последующем принять православие. В итоге он получил разрешение, но не сдержал своего обещания.

Современный краевед из города Балакова Саратовской области обратил внимание на фамилию Варлей и сделал вывод о том, что конкретно этот ее носитель мог быть предком известной советской актрисы.

«Косвенно на то, что это предки той самой Натальи Варлей, указывает тот факт, что в ее биографии на сайте указано, что ее предки - это валлийцы. Все сходится. Не думаю, что в России в начале XIX века было очень много людей с такой фамилией», - рассказал краевед Юрий Каргин.

Пензенские исследователи - в курсе гипотезы своего коллеги. И они уже занимались поисками архивных документов, которые бы добавили ясности проблеме, но безуспешно.

«Ни в фонде губернского правления, ни в каких-либо других сословных учреждениях данные документы не были найдены, поэтому мы не можем сказать с полной уверенностью, тот ли это Варлей, который является предком хорошо всем нам известной актрисы», - сказал пресс-секретарь Государственного архива Пензенской области Максим Буряков.

Детьми от брака британского конюха и бывшей крепостной могли быть девочки, а это уже означает смену фамилии при будущем замужестве. Детей могло и не быть. В отсутствие документов можно предполагать самые разные ситуации. Историкам нужно больше зацепок.

«Подобный пример был с Василием Макаровичем Шукшиным. Нам очень хотелось, чтобы его корни были отсюда, тем более все отлично сходилось, что есть река Шукша, предполагали, что у него якобы мордовские корни, но, к сожалению, мы ничего не нашли», - рассказал председатель региональной общественной организации краеведов Пензенской области Владимир Первушкин.

Конкретики в истории с родословной Натальи Варлей можно добиться только при ее желании. И даже при ее согласии на дальнейшие поиски может уйти не один год. Все-таки между жизнью Дюкарина Варлея и рождением актрисы - временной отрезок, как минимум, 120 лет, а это пять или даже шесть поколений предков.