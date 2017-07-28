28 июля 2017, 17:03Общество Участок ул. Московской очистили от рекламы На ул. Московской в Пензе продолжается работа по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 28 июля в центре Пензы с ул. Московской, от драмтеатра до ул. Максима Горького, исчезли незаконные пилоны (сити-формат).

Работа в этом направлении будет продолжена, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/na_ulitse_moskovskoy_demontirovali_nezakonnye_reklamnye_konstruktsii/