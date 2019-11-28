Участок дороги и тротуара на пр. Строителей отремонтируют за 191 млн рублей

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28 ноября 2019, 16:07Общество
В Пензе отремонтируют участок дороги на проспекте Строителей. Работы будут выполнены на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России.
Стоимость ремонта составляет более 191 млн рублей: 95,6 млн будут выделены из федерального бюджета, 71,7 млн – из областного, еще 23,9 млн – из городского.
Подрядчик для выполнения работ уже выбран – госконтракт заключен между МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» и ООО «Дорожное строительство». Компания единственной заявилась на электронный аукцион.
В период с 1 апреля по 1 августа рабочие должны обновить покрытие проезжей части и тротуара на участке от путепровода до дома № 93 на проспекте Строителей.
Напомним, ранее были выбраны подрядчики для ремонта участков на улицах Луначарского, Терновского, Баумана и Окружной, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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