20 ноября 2017, 19:02Общество Участников Парада Памяти из Пензы поздравили в ЗакСобре Кадетов, которые в 2017 году стали участниками Парада Памяти, поздравили в Законодательном Собрании Пензенской области. Напомним, 50 воспитанников кадетской школы №46 продемонстрировали свою строевую подготовку в Самаре. Ежегодно там проходит парад, посвященный крупному военному шествию времен Великой Отечественной войны.

Этот день они запомнят навсегда. Более 30 тысяч человек со всей России приняли участие в Параде Памяти, посвященному торжественному маршу военнослужащих в Куйбышеве 7 ноября 1941. В их числе и пензенцы - воспитанники кадетской школы №46: 50 кадетов - юноши и девушки. Выбор пал не на случайных. Пензенскую область представляли примерные в учебе, лучшие в строевой подготовке и самые ответственные.

«В Пензе мы участвуем в парадах 9 мая, и дети с большой ответственностью относятся, но в Самаре, конечно, участие отличается от пензенского тем, что ребята едут представлять свою семью, регион. Очень большая ответственность ложится на плечи таких хрупких кадетов», - рассказал директор школы №46 Пензы Виктор Борисов.

Парад Памяти в Самаре устраивают с 2011 года. Кадеты уже четвертый раз становятся участниками этого масштабного события. Ребят, их педагогов и офицеров-наставников поздравили в Законодательном Собрании региона. Представители власти отметили, что этот Парад – не просто возможность проявить себя. Шагая торжественным маршем, они отдают дань памяти героям, которые в 1941-м, показали всему миру боевой дух советских солдат.

«Мы хорошо понимаем, что на тот момент, самое главное было в назначение парада - это поддержать внутренний дух, как бойцов, так и всех жителей страны. Прошло 76 лет и участие кадетов в этом параде показывает, что мы хорошо помним, в каких трудных условиях находилась Россия», - сказал заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачев.

Лучшим кадетам вручили благодарности от областного парламента. Среди награжденных – восьмиклассница Юлия Волкова. Для нее участие в Параде в Самаре уже второй год становится главным подарком на день рождения. Девушка родилась 7 ноября.

В Самару кадеты поедут и в следующем году. Известно также, что в Параде Памяти 2018 года смогут принять участие и воспитанники других школ Пензы.

Общество

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