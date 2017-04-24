24 апреля 2017, 14:46Общество Участники праймериз «ЕР» 23 апреля обсудили проблемы образования, здравоохранения и экономики В воскресенье, 23 апреля, в Пензе состоялись очередные дебаты участников предварительного голосования партии «Единая Россия».

Участники предварительного голосования приняли участие в дебатах на темы:

- Доступность и качество образования

- Экология и защита окружающей среды

- Здравоохранение и демография

- Экономика и промышленность

Выступая по теме доступность и качество образования, участники дебатов отметили, что нужно создавать как можно больше стажировочных площадок, проводить мастер-классы для тех, кто только собирается стать учителем. Действующих педагогов всячески стимулировать материальными выплатами и создавать необходимые условия для личностного, творческого и профессионального роста. Что касается детей, то их нужно ограждать от негативной информации в интернете, заниматься духовно-патриотическим воспитанием.

Участники дебатов обсудили проблемы профессионального образования. В некоторых учебных заведениях не предусмотрена практика студентов на предприятиях, что негативно сказывается на формировании у будущих специалистов умений и навыков. Кроме того, нужно поддерживать талантливую молодежь, поощрять их проекты и инициативы.

Говоря об экологии и защите окружающей среды, выступающие сошлись во мнении, что бережное отношение к природе прививается с детства. Поэтому педагогам и родителям необходимо заниматься нравственным воспитанием, вовлекать школьников в тематические акции, проводить семинары, классные часы. Участвовать совместно с ребятами в субботниках, благоустраивать территории вблизи родников и водоемов. Для того, чтобы исключить негативное влияние на окружающую среду, на предприятиях необходимо установить современные системы очистки, вести тщательную работу в плане сбора раздельного мусора и как можно больше создавать лесопарковых зон.

На дебатах также говорили о необходимости каждодневной заботы о состоянии здоровья детей, о своевременной профилактике заболеваний. Пристальное внимание, по мнению участников, стоит также уделять женщинам репродуктивного возраста, которые собираются сделать аборт. В этом случае нужно организовывать грамотную психологическую помощь и убеждать их в том, чтобы они не совершали необдуманных поступков.

Не обошли стороной и тему разводов. Для того, чтобы снизить их количество, необходимо всячески поддерживать молодых людей. Продолжать реализацию жилищной программы для молодых семей, выплачивать материнский капитал и в целях погашения процентной ставки по ипотечному кредитованию обеспечить социальными выплатами те семьи, в которых есть дети или планируются.

Много конкретных и интересных предложений поступило в ходе обсуждения темы экономика и промышленность. Главные их которых – проводить модернизацию оборудования на производствах, готовить молодых и перспективных людей и не допускать за счет материального стимулирования отток кадров за пределы региона, поддерживать малый и средний бизнес.

28 мая станет единым днем предварительного голосования партии «Единая Россия». По итогам голосования партия сформирует списки кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Пензенской области.

Дебаты будут проходить по субботам и воскресеньям, вплоть до 21 мая. Начало – 10.00. Место проведения – студия ТРК «Экспресс».

Всю необходимую информацию можно получить в Пензенском региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования (г. Пенза, ул. Гладкова, 16, тел. 68-71-52) и на сайте Предварительного голосования.

Общество

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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой "Единой России"