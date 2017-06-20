20 июня 2017, 12:33Общество Участники похода вокруг Сурского водохранилища прошли 130 км Пензенские туристы совершили шестидневный пешеходный поход первой категории сложности вокруг Сурского водохранилища.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в состав группы вошли 12 учащихся Пензенской областной станции юных туристов в возрасте 10 до 16 лет и 11 педработников, слушателей курсов «Инструктор детско-юношеского туризма» из Пензы, Башмаковского, Бессоновского и Пензенского районов. Поход возглавил старший методист станции Павел Скубашевский.

Пензенцы за шесть дней преодолели 130 км пути, самый большой переход составил 32 км, набор высоты на маршруте – 1600 м.

Поход проходил без захода в населенные пункты, слушатели курсов отрабатывали навыки ведения тургруппы по маршруту. По итогам лучшим инструктором стал педагог допобразования центра детского творчества Бессоновского района Игорь Вржижевский, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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