Участники «Культа тела 3» проходят испытания на Кавказе

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14 апреля 2019, 15:57Общество
Участники пензенского реалити-проекта "Культ тела 3 " (16+) покоряют Пятигорск. Именно с этого города началось их путешествие по
Северному Кавказу.
В течение почти двух недель они будут усиленно тренироваться, а в завершении отправятся в горы. Для этого им
придется освоить туристские и альпинистские навыки.
Даже в дороге они не прекращают своих тренировок. Посетив по пути в Пятигорск Мамев Курган, в городе-герое Волгограде они
поднялись к Вечному огню. Расстояние от подножия до вершины они преодолели не как туристы, а как настоящие спортсмены -
бегом.
Почтив память погибших в Сталинграде советских бойцов, участники реалити-проекта отправились в путь. В столице Северо-Кавказского федерального округа они оказались в 5 часов утра.
В Пятигорске поселились в знаменитом санатории "Тарханы". Здесь в тренировочную программу добавились оздоровительные процедуры:
грязевые ванны, душ Шарко, аквааэробика и не только.
«Вчера за день мы прошли 35 км, для меня это очень большой маршрут, большая трудоемкая работа. За день я похудел на 5 кг, и этому безумно рад», - признался Владимир Новиков, финалист реалити-проекта "Культ тела 3».
В Пятигорске худеющие пензенцы пробудут до 14 апреля. Освоив навыки туризма и альпинизма, они уедут в республику Адыгею. Там в условиях дикой природы их ждут новые испытания
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