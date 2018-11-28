Участники «Культ тела-3. Армия» сбросили за месяц 48 килограммов

Первый месяц тренировок и армейских испытаний для участников реалити-проекта о фитнесе и здоровье «Культ тела-3. Армия» (16+) - позади. За преображением шести курсантов с лишним весом группы «Спецназ» можно следить на телеканале «Экспресс». В армии безопасного похудения уже есть отличившиеся.

Сила воли и стремление к преображению помогли Юлии Развозжаевой всего за месяц похудеть на восемь с лишним килограммов. Теперь участница проекта «Культ тела-3. Армия» с гордостью носит новое звание «Сержанта». При этом до идеала еще далеко. К финишу шоу Юлия мечтает весить 70 килограммов.

«Через неделю будет новое взвешивание. Мы стремимся к новым званиям. В первый месяц вес уходит очень хорошо, многим удалось скинуть немало килограммов, сейчас сброс массы идет не так быстро», - сказала она.

Напомним, еще 22 курсанта образуют группу «Взвод» и худеют без участия в съемках. Все они борются за главный приз проекта – квартиру. По итогам первого месяца, группа «Спецназ» скинула в общей сложности 48 килограммов - сейчас звания «Сержант» удостоены двое участников.

Реалити-шоу проходит практически без постановки, и порой организаторы сами не знают, что ждет армию впереди. Тем интереснее зрителям следить за сюжетом. В сериях проекта, помимо полезной информации о похудении и оздоровлении, можно увидеть учения, огневую подготовку и испытания на выносливость. В отличие от современной армии, в «Культ тела-3» процветает дедовщина. Второй месяц начался с конфликтов в коллективе – как между участниками, так и тренерами и подопечными. Тех, кто не выдержит физических и моральных нагрузок, сменят курсанты группы «Взвод». Кроме того, в планах организаторов - дополнительный набор в новую роту.

«Сейчас в армии - 40 человек. С 15 января будет набор для тех, кто хочется набрать мышечную массу, ну и для тех, кто хочет ее сбросить», - рассказала генерал армии безопасного похудения реалити-проекта «Культ тела-3. Армия» Марина Богомолова.

О новых испытаниях и о том, как участники будут бороться с фобиями, можно узнать в ближайших сериях проекта. «Культ тела-3. Армия» выходит на телеканале «Экспресс» по субботам в 10.30 и 00.30, а также по понедельникам в 17.00 и 22.00.