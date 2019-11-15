Участниками акции во Всемирный день борьбы с диабетом стали 150 пензенцев

В торгово-ярмарочном комплексе на улице Суворова состоялась информационно-профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

В торговом павильоне расположились специалисты центра медицинской профилактики во главе с главным внештатным специалистом-эндокринологом министерства здравоохранения Пензенской области Екатериной Князькиной. Им помогали студенты медицинского колледжа.

Все желающие могли измерить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, определить индекс массы тела и окружность талии. На основе этих данных, а также личного опроса, который прошли 124 человека, медики давали индивидуальный прогноз относительно рисков развития сахарного диабета II типа в ближайшие 10 лет.

В итоге у 69% опрошенных и обследованных зафиксировали низкий или слегка повышенный риск развития болезни, а вот у остальных есть высокий риск диагностирования диабета в будущем.

Всего участниками акции стали около 150 пензенцев.

Напомним, всю неделю в кинотеатрах перед началом сеансов будут включать ролик «Симптомы диабета», который подготовили специалисты центра медпрофилактики, пишет ИА «Пенза-Пресс».