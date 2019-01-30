Участница «Культ тела 3. Армия» сбросила за три месяца 22 килограмма

Участники реалити-проекта о фитнесе и здоровье «Культ тела 3. Армия» (16+) проходят первые испытания в 2019 году. За тем, как меняются курсанты, можно следить в эфире телеканала «Экспресс». О своем преображении рассказала Ольга Лимонова - капитан группы «Спецназ». За три месяца проекта ей удалось избавиться от 22 килограммов.

Ольга Лимонова со стыдом вспоминает, как не смогла на первой тренировке закрепить ремни на ступнях, а в одном из тренажеров и вовсе застряла. В прошлом - экстрималка. На ее счету - парашютное многоборье и профессиональная борьба дзюдо. Сейчас она переживает уже третий месяц иного экстрима.

В проекте «Культ Тела 3. Армия» ей пришлось бороться со своими привычками, страхами и лишним весом. В ряды армии фитнеса она пришла с весом в 125,5 килограммов, сейчас женщина весит 103.

«Были съемки на крыше 17-этажного здания. Не думала, что такая трусиха, был шок, не знаю, как выдержала. Это было испытание для другой героини, другие участники просто массовку создавали. Затем первый раз играла в пейнтбол и лазертаг, стреляла из настоящего оружия. Теперь для меня военная подготовка - это как зубы почистить», - призналась Ольга Лимонова.

Человек, который тренирует ее уже три месяца, - Николай Нехорошев, несмотря на то, что обычно ему приходится быть крайне строгим, сейчас все же дает волю эмоциям и признается, что удивлен силой воли героини.

«Она сбросила за три месяца 22 килограмма, это замечательный результат. Правда, был один срыв. Но в процессе гонки не было замечено ни единой помарки. Самое важное и тяжелое в работе это то, что, к сожалению, дано не всем, - сила воли», - рассказал Николай Нехорошев.

В новогодние праздники, даже при полном отсутствии тренировок, Ольга сбросила 800 граммов, тренер посоветовал ежедневную ходьбу на 11 километров. Сейчас героиня реалити-шоу близка к своему идеалу - фигуре без излишеств. Ольга называет свою планку - 75 килограммов. И уверена, что к апрелю достигнет цели.

А вот выйдет ли Ольга в финал проекта - пока неизвестно, для этого необходимо получить звание майора, причем в первые полгода службы в армии фитнеса.

Интрига близкого финала обострилась и тем, что проект покинули два курсанта. Их имена, а также имена тех, кто займет их место в реалити-шоу «Культ Тела 3. Армия», вы узнаете в ближайших сериях (16+).