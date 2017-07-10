10 июля 2017, 15:33Общество Участковый из Шемышейского района поделился секретами семейного счастья В Пензе отпраздновали День семьи, любви и верности. Всероссийский праздник отмечают ежегодно с 2008 года. Среди тех, для кого эта дата стала судьбоносной, - семья старшего участкового уполномоченного полиции отделения МВД России по Шемышейскому Рината Абузярова. Со своей супругой мужчина познакомился в этот день 15 лет назад.

Рабочий день старшего участкового уполномоченного полиции Рината Абузярова начинается в 9.00. После планерки в Шемышейском районном отделе полиции он возвращается в родное село Усть Узу. Работа майора полиции заключается в рассмотрении дел нарушителей, беседе с местными жителями. Редкий случай, когда ему удается вернуться домой до захода солнца. Там каждый день его с нетерпением ждут жена и трое детей.

Праздник семьи, любви и верности для супругов Абузяровых - дата особенная. В этот день 15 лет назад они встретили друг друга совершенно случайно.

«Мы солили огурцы. Для этого нужна вода из колодца, я поехал в близлежащий, там первый раз увидел девушку. Познакомился с ней», - рассказал старший участковый уполномоченного полиции ОМВД России по Шемышейскому району Ринат Абузяров.



Прекрасная незнакомка заинтересовала Рината с первых минут общения. Оказалось, что девушка живет буквально в паре домов от него, хотя раньше они не встречались. Знакомство возле колодца оказалось судьбоносным. Спустя некоторое время мужчина сделал даме предложение руки и сердца. Тогда он еще работал бригадиром на местном сельскохозяйственном предприятии. А через год решил круто поменять свою жизнь и ушел в полицию.



«Работа, конечно, у него тяжелая из-за того, что он практически не бывает дома. Мы его очень редко видим, скучаем по нему», - сказала супруга Рината Абузярова Гульнара.

«Семья - это, наверное, смысл жизни каждого человека. Семья - это дети, жена, здоровье, благополучие. Это, когда тебя любят, когда ты любишь», - поделился старший участковый уполномоченного полиции ОМВД России по Шемышейскому району Ринат Абузяров.

В Усть Узе Абузяровы - пример для подражания. Главный рецепт семейного счастья и долголетия, по мнению супругов, - это мир, согласие и поддержка друг друга. Всегда и во всем.

Общество

просмотров 76