16 ноября 2017, 16:32Общество Учащиеся пензенских вузов претендуют на звание «Студента года» Четыре пензенских студента участвуют в конкурсном отборе российской национальной премии «Студент года — 2017» (16+), который стартовал в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского.

«Участниками премии стали более 200 лучших студентов, прошедших региональный и заочный отборы. Это учащиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, студенческих, молодежных организаций и объединений, за плечами которых уже есть достижения в различных областях научной, общественной, профессиональной деятельности», - отметили в пресс-центре регионального правительства.

Финалистам предстоит пройти конкурсные испытания в 13 номинациях на протяжении двух дней. Оценивать результаты заданий и портфолио студентов будет профессиональное жюри, состоящее из журналистов, деятелей творческой и научной отраслей, лидеров сферы образования, представителей органов власти и крупных российских компаний («Росатом», «РусАЛ» и др.).

Пензенскую область представляют Олеся Бирюкова (ПензГТУ) в номинации «Творческая личность года», Екатерина Тымчук (ПГУАС) в номинации «Доброволец года», Алексей Маслов (ПГУАС) в номинации «Молодой ученый», Татьяна Сарычева (ПГУ) в номинации «Журналист года».

«Студент года» – первая национальная премия, нацеленная на выявление, поддержку и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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