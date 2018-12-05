Учащиеся 11 классов Пензы написали итоговое сочинение

Пензенские 11-классники написали итоговое сочинение, оценка за которое может быть засчитана при поступлении в вузы. Подготовиться заранее к какой-то конкретной теме было невозможно - их выпускники узнали за 15 минут до начала экзамена.

В 9.45 выпускникам зачитали предложенные темы для написания сочинений, а в 10.00 экзамен начался. Но, прежде чем взяться за перо, для ребят провели обязательный инструктаж.

Все, что можно иметь на столе - орфографический словарь, ручку и бумагу. Дети настроены по-взрослому. Многие готовились не один месяц.

«Начал тренироваться в десятом классе. Разбирал блоки, анализировал другие сочинения, много читал. Сложностей с грамматикой и орфографией нет, главное - цельно выстроить мысль», - признался учащийся 11 класса школы №7 Дмитрий Григорьев.

На написание текста давалось 3 часа 55 минут. Среди требований есть и формальные, например, необходимо раскрыть тему, используя не менее 250 слов - иначе автор получит незачет.

«Если ребенок не смог явиться на экзамен по уважительной причине или получил незачет, он имеет право на две пересдачи, - первая среда февраля, и первая рабочая среда мая», - рассказала заместитель директора школы №7 Екатерина Февралева.

На выбор давалось пять тем. Ребятам предложили написать о помощи искусства в понимании действительности, вере в добро, внутренней силе человека, отношениях с родителями и о том, всякая ли мечта достойна человека.

«То, что в школах вернулись к написанию сочинений, это очень хорошо. Дело в том, что сейчас молодое поколение мало читает, поэтому не умеет выражать свои мысли. В дальнейшем, какую бы специальности они не выбрали, должны, прежде всего, уметь говорить», - отметил учитель русского языка и литературы школы №7 Пензы Наталья Овчинникова.

Работы направляют в региональный Центр обработки информации. Результаты проверки дети узнают 10 декабря.