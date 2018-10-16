Убитого ульяновца привезли в Пензу и сожгли вместе с машиной

31-летнего жителя Ульяновской области обвиняют в убийстве знакомого и уничтожении его имущества. Тело мужчины нашли вместе с его машиной в Пензенском регионе.

Установлено, что 10 марта житель села Баклуши выстрелил из ружья в шею знакомого. Тот от полученной травмы скончался. Затем злоумышленник погрузил тело в его автомобиль Kia Sportage и отвез в Пензу. Там машину с трупом он поджег.

В настоящее время негодяй находится под стражей. На допросе он во всем признался и рассказал, что недолюбливал убитого, потому что тот когда-то встречался с его сестрой, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ульяновской области.

Отмечено, что мужчина уже имеет судимость за покушение на убийство односельчанина.

Уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».