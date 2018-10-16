Убитого ульяновца привезли в Пензу и сожгли вместе с машиной

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16 октября 2018, 17:59Криминал
31-летнего жителя Ульяновской области обвиняют в убийстве знакомого и уничтожении его имущества. Тело мужчины нашли вместе с его машиной в Пензенском регионе.
Установлено, что 10 марта житель села Баклуши выстрелил из ружья в шею знакомого. Тот от полученной травмы скончался. Затем злоумышленник погрузил тело в его автомобиль Kia Sportage и отвез в Пензу. Там машину с трупом он поджег.
В настоящее время негодяй находится под стражей. На допросе он во всем признался и рассказал, что недолюбливал убитого, потому что тот когда-то встречался с его сестрой, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ульяновской области.
Отмечено, что мужчина уже имеет судимость за покушение на убийство односельчанина.
Уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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