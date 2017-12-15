15 декабря 2017, 13:32Криминал Убил, угрожал, украл, угнал. Кузнечанина осудили по 4 статьям В Кузнецком районе Пензенской области осудили местного жителя за серию преступлений.

Следствием установлено, что компания из четырех человек распивала спиртное в квартире на улице Рабочей в Кузнецке. Из-за того, что 42-летний гость, напившись, уронил со стола всю посуду, между ним и 48-летним хозяином жилища случился конфликт.

Мужчина дал пощечину дебоширу, и тот молча ушел. Оказалось, что он пошел домой за ножом, чтобы потом отомстить обидчику.

«Кузнечанин снова вернулся к застолью. Спустя время приятель засобирался домой и позвал его с собой. Мужчина согласился, но сказал, что немного задержится и догонит его. Собравшись, друг злоумышленника оглянулся и увидел, что в груди у хозяина квартиры торчит нож. Испугавшись за свою жизнь, мужчина выбежал из квартиры», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В другой комнате в этот момент была женщина. Когда она зашла в прихожую и увидела труп с ножом в груди, злоумышленник набросился на нее, заломил руку и начал душить. Мужчина угрожал убить приятельницу, но вскоре отпустил.

После совершенных преступлений кузнечанин похитил из квартиры шуруповерт и перфоратор в комплекте с инструментами. На следующий день он угнал автомобиль убитого, который поставил у своего дома, добавили в пресс-службе.

В результате суд назначил мужчине наказание – 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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