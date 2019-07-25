Убийца дочери из Индерки не смог добиться смягчения приговора

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25 июля 2019, 17:58Криминал
Пенсионера из села Индерка Пензенской области отправили в колонию за убийство дочери. Мужчина посчитал наказание суровым, но обжаловать приговор не смог.
По данным следствия, сельчанин был недоволен тем, что его 39-летняя дочь не работала, любила выпить и была лишена родительских прав на двух детей. Когда между ними в очередной раз вспыхнула ссора, дочь стала бить отца, 69-летний мужчина взял нож и несколько раз вонзил в нее. Женщина умерла.
При вынесении приговора суд учел, что пенсионер имел положительную характеристику, он ухаживал за больной супругой. В итоге пожилому мужчине назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строго режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сельчанин подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения, а приговор – без изменений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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