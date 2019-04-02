Убежать не удалось. Городищенец заплатит за уклонение от армии

Жителя Городищенского района Пензенской области оштрафовали за уклонение от призыва на военную службу.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 19-летний житель поселка Чаадаевка не явился в военный комиссариат для отправки в армию без уважительных причин.

В результате стражи порядка возбудили уголовное дело. Парню назначили штраф – 15 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

«Несмотря на это, молодой человек продолжает оставаться подлежащим призыву на военную службу», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».