02 апреля 2019, 14:34Общество

Убежать не удалось. Городищенец заплатит за уклонение от армии

Жителя Городищенского района Пензенской области оштрафовали за уклонение от призыва на военную службу.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 19-летний житель поселка Чаадаевка не явился в военный комиссариат для отправки в армию без уважительных причин.

В результате стражи порядка возбудили уголовное дело. Парню назначили штраф – 15 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

«Несмотря на это, молодой человек продолжает оставаться подлежащим призыву на военную службу», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 130

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ