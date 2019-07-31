У жителя Пензенской области нашли редкое опасное заболевание

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31 июля 2019, 11:33Общество
У 77-летнего жителя одного из районов Пензенской области диагностировали опасное заболевание, которое не встречалось в регионе много лет.
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в конце мая мужчина отправился на рыбалку. Там он наступил ногой на ржавый гвоздь.
«Первые признаки болезни проявились спустя неделю. Потливость, слабость, тянущие боли в области раны. Неблагоприятные симптомы нарастали. Однако за медицинской помощью мужчина не обращался, самостоятельно обрабатывая рану антисептиками и принимая обезболивающие средства», - отметила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева.
Самочувствие продолжило ухудшаться. Когда мужчина обратился в районную больницу, у него заподозрили столбняк, после чего на «скорой» доставили в Пензу. Он был госпитализирован в отделение реанимации областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.
«Отмечались судороги всего тела, судорожные сокращения мышц ноги, сильные боли, мужчина не мог принимать пищу. Столбняк мы подтвердили и приняли экстренные меры», - рассказала Джамиля Курмаева.
В министерстве отметили, что такое заболевание выявили впервые за 20 лет.
Мужчина больше месяца находился на спецлечении в стационаре. Специфическая терапия дала результаты, и больной пошел на поправку, после чего был выписан.
«Столбняк относится к числу наиболее тяжелых инфекционных болезней с очень высокой летальностью. Но благодаря широкому охвату населения вакцинацией заболеваемость удалось стабилизировать. Сегодня оно встречается редко», - сообщила специалист.
Согласно Национальному календарю прививок, вакцинация от столбняка проводится детям в 3 месяца, затем - в 4,5 месяца и в 6 месяцев, а первая ревакцинация — в 18 месяцев.
Далее ревакцинация одновременно от столбняка и дифтерии проводится в 6-7 лет, в 14 лет и лицам старше 18 лет каждые 10 лет на протяжении всей жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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