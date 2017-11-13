У жителя Пензенского района изъяли около 2000 литров незаконного алкоголя

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13 ноября 2017, 19:19Криминал
У одного из крупных распространителей сотрудники полиции изъяли около 2000 литров спиртосодержащей продукции. Предприимчивый житель Пензенского района не только хранил незаконный товар, но и занимался его распространением. Бизнес организовал в гаражном боксе своих родственников.
«Оперативники также обнаружили 136 бутылок готового к реализации алкоголя различного наименования. Сотрудники изъяли всю продукцию и направили на исследование для определения наличия веществ, опасных для жизни человека», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до восьми лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Всего на территории Пензенской области только за неделю в ходе операции «Алкоголь» сотрудники полиции изъяли 16 тысяч литров этилового спирта и алкогольной продукции.
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