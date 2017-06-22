22 июня 2017, 19:40Общество У жителей Ухтинки из крана течет вонючая вода Утолить жажду и банально помыться не могут жители села Ухтинка Бессоновского района Пензенской области. И дело не в отсутствии воды, просто вместо нее из крана течет ржавая жижа. На многочисленные жалобы в районную администрацию местные чиновники не реагируют.

Ежедневно запасаться бутылями с водой жители с улицы Строительной в Ухтинке уже привыкли. Говорят, что деваться некуда, ведь испить чистой воды из-под крана невозможно.

Александра Бодрова, открывая кран, всегда надеется на лучшее. Предугадать сложно, какая вода польется. Бывало, что текла темнокоричневая с тухлым запахом.

В Ухтинке грязная вода течет у жителей нескольких многоквартирных домов, а также в частном секторе. Сельчане пробовали воду прокипятить, но лучше от этого она не становится. Жидкость из водопровода портит одежду, посуду и технику.

Люди не раз жаловались в местную администрацию, но проблему так и не решили. Зато на водонапорную башню наведались специалисты областного управления Роспотребнадзора. После административного расследования эксперты согласились с жителями: пить такую воду - опасно.



«Провели пробы воды, она не соответствует нормам, в ней много фторидов, хлоридов. Есть письменное обращение, где все заверено», - сказала жительница дома №4а по ул. Строительной Ольга Клинкова.

В обслуживающей организации сообщили, что о проблеме наслышаны, но, чтобы найти выход из неприятной ситуации, нужно время. Сотрудники должны выявить точную причину загрязнения.



«Смотрят сети, возможно, они пришли в негодность, и оттуда попадает грязь. Насос поменяют на скважине, может, он неисправен, потому что вода из скважины течет чистая», - пояснил директор МУП Бессоновского сельсовета «Исток» Дмитрий Калашников.

Точных сроков, когда люди смогут пользоваться водой, не опасаясь за свое здоровье, никто из ответственных лиц назвать так и не смог. При этом жители продолжают исправно платить по счетам за коммуналку.

Общество

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