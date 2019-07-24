У юных пензенских хоккеистов стартовали летние сборы

В Пензе стартовали летние сборы для воспитанников региональной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею. На трех базах готовятся команды шести возрастов. Сборы продлятся три недели.

Для юных воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по хоккею отпуск завершился неделю назад. Во время перерыва кто-то отдыхал, кто-то сдавал экзамены. Однако теперь пришло время вновь вспомнить, что они спортсмены и залог высоких результатов - это упорная работа. Поэтому на сборах тренеры дают им максимальные нагрузки, чтобы хоккеистам хватило сил на весь сезон.

«Если летом что-то делаешь, занимаешься, то легче, иначе будет достаточно тяжело. Надо побольше бегать, на ноги делать упраждения, чтобы в тонус войти, который был до сезона», - рассказал воспитанник СШОР по хоккею Валерий Чернов.

Команды разных возрастов при подготовке к сезону будут заниматься на нескольких базах. Самые юные - отправились в Заречный. Две группы - в спортивном комплексе «Олимпийский». Старшие - живут и тренируются в училище олимпийского резерва.

Каждый день расписан по минутам. Занятия по физической подготовке - утром и вечером. Для того, чтобы восстановить мышцы, юные хоккеисты обязательно плавают в бассейне.

«Здесь закладывается основной фундамент физической подготовки, потому что у нас длинный хоккейный сезон. Он начинается в начале сентября 2019 года, а заканчивается в конце марта 2020-го», - рассказал заместитель директор СШОР по хоккею Валерий Титов.

На сборах тренерам необходимо проявить качества психолога. Младшим ребятам наставники помогают справиться с тоской по дому. У старших - другие проблемы. Так, на сборы приехали не все игроки 2002-2003 годов рождения. Некоторые готовятся к сезону в составе «Дизелиста», поэтому тем, кто пока не пошел на повышение, тренерский штаб должен помочь не опустить руки. Однако в процессе тренировок все отходит на второй план, уступая дорогу тяжелой работе.

«Если сейчас после упражнений мы даем ребятам на восстановление три-четыре минуты, то к концу сборов мы подводим их к тому, чтобы они могли, как во время матча, отыграв полную смену, выйти на лед полностью восстановленным через две минуты», - сказал тренер СШОР по хоккею Андрей Попов.

На сборах юные хоккеисты проведут три недели. После того, как они приведут себя в спортивную форму, к физической подготовке добавятся занятия на льду. А уже в середине августа спортсмены полноценно вернутся на арену.