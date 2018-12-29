У воспитанников мокшанской школы танцев появился собственный зал

В рабочем поселке Мокшан Пензенской области все большую популярность набирает школа танцев «Адреналин». Ее организовал молодой местный педагог. Он обучает детей практически всем направлениям хореографии. Ребята уже добились некоторых успехов. А теперь, когда у коллектива появился собственный зал для занятий танцами, результаты не заставят себя долго ждать.

Молодой хореограф Максим Горло работает без выходных. В недельное расписание нужно уместить занятия с 300 воспитанников. Самым маленьким танцорам - около пяти лет. Но и у них уже есть опыт выступления на сцене.

У средней группы, в силу возраста, к занятиям более осознанное отношение, и к их мнению даже прислушивается тренер. 12-14-тилетние танцоры сами могут выбрать, что исполнять. В их творческой копилке уже есть награды районного масштаба и гран-при международного конкурса «Твой выход».

«Мне нравится здесь. Наш коллектив - это самая дружная семья, мы все друзья», - сказал участница студии танца Артем Туленов.

«Танец - это моя жизнь, способ самовыражения, через который могут показаться свои эмоции», - призналась участница студии «Адреналин» Кристина Сорокина.

Ребята самой старшей группы - старожилы коллектива. Они успел освоить бальные, народные и эстрадные танцы. А теперь переключились на современные.

«Ими можно выразить любую эмоции, правда, некоторые не понимают идея поставки. Мы танцуем под современную музыку», - рассказали участники студии Андрей Шубин и Мария Пруссакова.

За свою пока еще недолгую историю студия «Адреналин» успела себя зарекомендовать. Успех зависит не только от профессионализма педагога, но и атмосферы, царящей в коллективе.

«К сожалению, пока не могу запомнить малышей по именам, но люблю всех одинаково. Они бегут, глаза горят и ждут от тебя чего. Надо постоянно работать, и взаимодействовать с ними», - сказал Максим Горло.

Любители современного танца поначалу собирались в сельском клубе. Потом занимались в районном доме культуры. Теперь у коллектива свой хореографический зал. И, наверняка, большое будущее.