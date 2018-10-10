У студентов пензенских колледжей проверят знания

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10 октября 2018, 17:02Образование
В Пензенской области 11 октября у первокурсников колледжей проверят качество общеобразовательной подготовки.
Более 700 студентов выполнят работы по русскому языку, математике, истории и иностранному языку. Планируется, что исследование поможет выявить уровень функциональной грамотности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Это исследование даст представление об уровне знаний, с которым студенты колледжей и техникумов приходят после окончания девятых классов в эти учреждения. В дальнейшем мы планируем посмотреть не только первый курс, но и второй, и третий, проверить, улучшается ли знание общеобразовательных предметов за время обучения в колледжах», - пояснил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Результаты исследования будут известны в декабре, сообщает пресс-центр облправительства.
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