У пяти каменских водителей из-за диагноза могут отобрать права

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 октября 2018, 13:04Общество
Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности на дорогах в Каменском районе Пензенской области.
Проверка установила, что пять человек, у которых есть водительские удостоверения, стоят на учете у врача-нарколога. Граждане имеют психическое расстройство либо расстройство поведения из-за употребления наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
По закону, данные люди не имеют права управления транспортными средствами. В связи с этим прокуратура направила в суд заявления с требованием лишить их водительских удостоверений.
В настоящее время заявления находятся на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 октября 2018, 19:31Пензенские ватерполисты упустили шанс выступить на первенстве России
15 октября 2018, 19:28В Пензе стартовала «Неделя без турникетов»
15 октября 2018, 19:09В Кондоле вскрыли капсулу с письмом потомкам
15 октября 2018, 19:06В Пензе прошел всероссийский фестиваль «Лермонтов и музыка»
15 октября 2018, 19:02В Пензе отобрали участников первенства ПФО по смешанным единоборствам
15 октября 2018, 17:58Сергей Златогорский пригласил мастеров стрит-арта в Кузнецк
15 октября 2018, 17:39Мэрия Пензы объявила прием заявок на торги по рекламным конструкциям
15 октября 2018, 17:08Пензенская область удостоена гран-при на агровыставке «Золотая осень»