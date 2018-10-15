У пяти каменских водителей из-за диагноза могут отобрать права

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности на дорогах в Каменском районе Пензенской области.

Проверка установила, что пять человек, у которых есть водительские удостоверения, стоят на учете у врача-нарколога. Граждане имеют психическое расстройство либо расстройство поведения из-за употребления наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

По закону, данные люди не имеют права управления транспортными средствами. В связи с этим прокуратура направила в суд заявления с требованием лишить их водительских удостоверений.

В настоящее время заявления находятся на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».