У Подвесного моста произошло жесткое лобовое столкновение

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23 января 2019, 16:07Происшествия
В Пензе 23 января у Подвесного моста на улице Урицкого в ДТП попали два легковых автомобиля.
Фотографии с места происшествия появились в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что в аварию попали два автомобиля. Похоже, столкновение было лобовым, а удар – достаточно сильным. Обе машины получили значительные повреждения передних частей: разлетелись бампера, смялись капоты.
Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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