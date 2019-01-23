У Подвесного моста произошло жесткое лобовое столкновение

В Пензе 23 января у Подвесного моста на улице Урицкого в ДТП попали два легковых автомобиля.

Фотографии с места происшествия появились в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что в аварию попали два автомобиля. Похоже, столкновение было лобовым, а удар – достаточно сильным. Обе машины получили значительные повреждения передних частей: разлетелись бампера, смялись капоты.

Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».