У пензячки в закусочной украли сумочку

В Пензе благодаря оперативному реагированию Росгвардии удалось задержать подозреваемого в краже имущества. В одной из закусочных сработала сигнализация. Сигнал моментально поступил на центральный пост охраны.

К месту прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Потерпевшая объяснила им, что у нее пропала сумка. Полицейские изучили запись с камеры видеонаблюдения и приступили к поиску злоумышленника. Оказалось, что он не смог далеко уйти, потому что был в состоянии алкогольного опьянения.

«При обработке прилегающей территории по проспекту Строителей сотрудники заместили схожего по приметам гражданина. При задержании мужчина не стал отрицать своей вины, при нем обнаружили сумку. Впоследствии он был доставлен в полицию для дальнейших разбирательств», - рассказал сотрудник ОВО ФСВНГ РФ по Пензенской области Валерий Бова.