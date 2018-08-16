У пензячки в закусочной украли сумочку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 августа 2018, 19:31Криминал
В Пензе благодаря оперативному реагированию Росгвардии удалось задержать подозреваемого в краже имущества. В одной из закусочных сработала сигнализация. Сигнал моментально поступил на центральный пост охраны.
К месту прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Потерпевшая объяснила им, что у нее пропала сумка. Полицейские изучили запись с камеры видеонаблюдения и приступили к поиску злоумышленника. Оказалось, что он не смог далеко уйти, потому что был в состоянии алкогольного опьянения.
«При обработке прилегающей территории по проспекту Строителей сотрудники заместили схожего по приметам гражданина. При задержании мужчина не стал отрицать своей вины, при нем обнаружили сумку. Впоследствии он был доставлен в полицию для дальнейших разбирательств», - рассказал сотрудник ОВО ФСВНГ РФ по Пензенской области Валерий Бова.
16 августа 2018, 19:56В Пензе выбрали лучшего водителя спецавтомобиля
16 августа 2018, 19:53Пензенские полицейские рассказали, как обезопасить себя от краж
16 августа 2018, 19:38В Пензенской области увеличилось количество районов, в которых реализуется программа...
16 августа 2018, 19:36В Пензе для инвалидов подготовили серию экскурсий
16 августа 2018, 19:31У пензячки в закусочной украли сумочку
16 августа 2018, 19:14Отцу пензенского регби Олегу Балашову требуется помощь
16 августа 2018, 19:09Четверо пензенцев развернули флаг с портретом Загоскина на Эльбрусе
16 августа 2018, 19:06В пензенских школах проверяют исправность тревожных кнопок