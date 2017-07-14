В Пензе из подъезда украли велосипед, газовую плиту и ванну

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14 июля 2017, 19:39Криминал
Жительница Пензы лишилась дорогого велосипеда, который купила в Японии. Он стоял в общем коридоре многоквартирного дома на улице Володарского.
Вместе с велосипедом пропали газовая плита и чугунная ванна, которые кто-то из жильцов на время ремонта вынес из квартиры. В краже полицейские заподозрили 41-летнего жителя Пензы.
«Украденные вещи он сдал в металлолом, где стоимость велосипеда оценили в 110 рублей. По данному факту отделом дознания УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до двух лет», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Инна Демкина.
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