14 июля 2017, 19:39Криминал В Пензе из подъезда украли велосипед, газовую плиту и ванну Жительница Пензы лишилась дорогого велосипеда, который купила в Японии. Он стоял в общем коридоре многоквартирного дома на улице Володарского.

Вместе с велосипедом пропали газовая плита и чугунная ванна, которые кто-то из жильцов на время ремонта вынес из квартиры. В краже полицейские заподозрили 41-летнего жителя Пензы.

«Украденные вещи он сдал в металлолом, где стоимость велосипеда оценили в 110 рублей. По данному факту отделом дознания УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до двух лет», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Инна Демкина.

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