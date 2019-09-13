У пензячки с самыми длинными ногами появилась конкурентка

У баскетболистки из Пензы Екатерины Лисиной, которую признали самой длинноногой девушкой, появилась конкурентка. Американка Мэйси Керрин метит на ее место в Книге рекордов Гиннесса.

Как сообщает портал 24warez.ru, длина ног Мэйси Керрин – 136 сантиметров. Девушка рассказала порталу, что они причиняют ей немало неудобств, но она надеется, что длинные ноги сослужат ей хорошую службу в модельном бизнесе или спорте, потому что американка занимается баскетболом.

В настоящее время Мейси Керрин готовятся зарегистрировать в Книге рекордов Гиннесса, потеснив Екатерину Лисину.

Напомним, пензячку признали обладательницей самых длинных ног в 2017 году. Ее рост составляет около 206 сантиметров, а ноги – чуть больше 130 сантиметров, пишет ИА «Пенза-Пресс».