У пензячки незаметно забрали ключ и пробрались в квартиру

Потерпевшая рассказала, что из ее жилища на улице Калинина пропали деньги. Полицейские выехали на место, допросили соседей пензячки. В результате выяснилось, что к краже может быть причастен 29-летний знакомый женщины. Мужчина уже был судим.

Предположительно, он воспользовался ключом приятельницы, который она оставила без присмотра, и проник в ее квартиру. Мужчина во всем признался, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту кражи проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».