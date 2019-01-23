У пензячки незаметно забрали ключ и пробрались в квартиру

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23 января 2019, 16:38Криминал
В квартиру к 32-летней жительнице Пензы пробрался вор. Женщина обратилась в полицию.
Потерпевшая рассказала, что из ее жилища на улице Калинина пропали деньги. Полицейские выехали на место, допросили соседей пензячки. В результате выяснилось, что к краже может быть причастен 29-летний знакомый женщины. Мужчина уже был судим.
Предположительно, он воспользовался ключом приятельницы, который она оставила без присмотра, и проник в ее квартиру. Мужчина во всем признался, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По факту кражи проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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