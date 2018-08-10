У Пензгражданпроекта заработал фонтан

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10 августа 2018, 13:36Общество
В группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» пензячка разместила снимки работающего фонтана, который не включали долгое время.
«В сквере Ермина заработал фонтан, ну ничего себе!» - написала подписчица группы.
Пользователи с радостью восприняли новость, пост начал стремительно набирать лайки. Пензячка Юлия выразила надежду, что фонтан включили не на один раз.
«Фонтаны в городе - это красиво, не понятно, почему у нас так мало им уделяют внимания», - отметила подписчица Надежда.
Напомним, 10 августа в сквере Ермина торжественно открыли Галерею почета и славы строителей Пензенской области. Возможно, именно с этим связано включение фонтана.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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