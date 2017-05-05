05 мая 2017, 11:34Криминал У пензенской школьницы украли телефон в учебном заведении Об этом правоохранительным органам сообщила мама несовершеннолетней девочки.

Женщина рассказала, что ее дочь оставила без присмотра мобильный телефон в фойе школы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних задержали 36-летнюю жительницу Пензы по подозрению в преступлении.

Как сообщила пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, злоумышленница дала признательные показания, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон вернули владелице.

Криминал

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