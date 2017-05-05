У пензенской школьницы украли телефон в учебном заведении

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 мая 2017, 11:34Криминал
Об этом правоохранительным органам сообщила мама несовершеннолетней девочки.
Женщина рассказала, что ее дочь оставила без присмотра мобильный телефон в фойе школы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних задержали 36-летнюю жительницу Пензы по подозрению в преступлении.
Как сообщила пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, злоумышленница дала признательные показания, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон вернули владелице.
05 мая 2017, 16:06Олимпийскую аллею продолжают обрабатывать от клещей
05 мая 2017, 16:01В Пензе злоумышленники разобрали на запчасти чужую иномарку
05 мая 2017, 15:35В квартире на ул. Вадинской нашли мертвую женщину
05 мая 2017, 15:08В Бессоновке легковушка сбила пенсионерку на велосипеде
05 мая 2017, 14:45Пензенцы смогут проконсультироваться по телефону по вопросам выплаты алиментов
05 мая 2017, 14:29В Пензе проверили готовность площадок к празднованию 9 Мая
05 мая 2017, 14:18Спортблок: прыжки в воду, велоспорт, мини-футбол
05 мая 2017, 14:01В Каменском районе торговали контрафактной водкой