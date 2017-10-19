19 октября 2017, 19:41Общество У пензенской энциклопедии появится электронная копия В Пензе близится к завершению работа над дополнением пензенской энциклопедии. Напомним, что дополнить и переиздать пензенскую энциклопедию к 80-летию образования Пензенской области поручил губернатор еще в 2015 году. В ближайшие месяцы должна завершиться работа над статьями справочника. Затем составители должны будут создать макет.

За круглым столом обсуждали круглую дату - 80-летний юбилей Пензенской области. Его отметят в феврале 2019 года, и главным подарком к празднику станет двухтомник пензенской энциклопедии. Над новым изданием - дополненной и расширенной версией энциклопедии, вышедшей в свет в 2001 году, работают несколько сотен человек в том числе краеведы и историки.

«Это самый тяжелый жанр в написании, где нет эмоций. Нужны только факты, документы и чисто информационная часть», - отметил доктор исторических наук, профессор ПГУ Владимир Первушкин.

Информацию в справочнике разместят по классическому принципу в алфавитном порядке. Вместо кратких биографических справок о героях советского союза, социалистического труда, деятелях культуры появятся полноценные статьи. Более 4000 уже написаны. Подобрано около 80% иллюстраций, фото и документов, которые разместятся на страницах справочного издания.

«В первой энциклопедии в одном томе было порядка 530 фотографий на 700 страницах. Мы думаем, что целесообразно немножко увеличить изображения», - пояснил заведующий редакцией Пензенской энциклопедии, краевед Игорь Шишкин.

Познакомиться с историей родного края смогут и пользователи интернета. Планируется, что у печатного издания будет электронная копия.

«Я лично убежден, что если появится электронная версия издания, то читателей энциклопедии в 1000 раз будет больше», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Редакционная коллегия сейчас работает в усиленном режиме. До конца 2017 года авторам необходимо дописать все статьи. В 2018-м весь справочный материал собираются обработать, создать макет и найти издательство.

Пензенской энциклопедии должна выйти тиражом не менее 5000 экземпляров. Презентовать издание планируют в 2019 году.

Общество

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