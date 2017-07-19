19 июля 2017, 12:03Криминал У пензенской бабушки из шкафа вытащили 350 тысяч рублей Жительница Московской области обвела вокруг пальца пензячку.

В полицию Пензы обратилась с заявлением 76-летняя жительница Пензы. В квартиру к пожилой женщине обманным путем проникла неизвестная. Воспользовавшись невнимательностью бабушки, она вытащила из шкафа 350 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 45-летней жительницы Московской области, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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