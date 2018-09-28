В Пензе на месте снесенных домов хотят сделать парковки

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28 сентября 2018, 19:42Общество
В Пензе на месте снесенных домов планируют обустроить автомобильные парковки. Об этом в ходе сессии городской Думы сообщил мэр Виктор Кувайцев. Он отметил, что для реализации проекта необходимы инвесторы.
«В городе есть территории, на которых мы не можешь возвести многоквартирный дом, и нецелесообразно строить торговый центр. Их, в перспективе, можно использовать для парковочных мест. Мы готовы работать в этом направлении с инвесторами», - сказал он.
Виктор Кувайцев также отметил, что за последние два года в городе оборудовано более 500 парковочных мест. К тому же рассматривается вопрос создания платной парковки на 46 мест возле онкодиспансера.
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