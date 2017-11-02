02 ноября 2017, 19:45Криминал В дачном поселке Пензы украли оборудование на 90 тысяч рублей Пензенские полицейские задержали подозреваемых в серии дачных краж. Злоумышленники попались после того, как совершили преступление на территории одного из садоводческих товариществ. Выйти на след похитителей садово-огородного инвентаря помогли бдительные дачники.

Подозреваемый пояснил, что обокрасть дачный участок решил не случайно. Незадолго до совершения преступления он вместе с родственником владельца дачи распивал алкоголь. Нетрезвый взгляд упал на мотоблок и другие хозяйственные инструменты. Позже злоумышленник вернулся сюда с товарищем. Мужчины забрали все, что представляло хоть какую-то ценность.

«Я когда начал все проверять, то увидел, что не хватает мотоблока, бензокосилки, бензопилы, кучи электроинструментов: лобзик, циркулярка», - рассказал потерпевший Игорь Храмов.

В этом же списке оказались автохолодильник, электрочайник, микроволновая печь, несколько рулонов утеплителя и даже подставка для телевизора. Все эти вещи полицейские обнаружили в доме одного из подозреваемых. Общий ущерб превысил 90 тысяч рублей.

«По данному факту следственным отделом управления МВД России по Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет», - сообщил следователь отдела №1 УМВД России по Пензе Динар Абдуллин.

Сейчас стражи порядка устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Пензы. Полицейские выяснили, что ранее один из злоумышленников совершил несколько дачных краж недалеко от поселка Победа.

Криминал

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