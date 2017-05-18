18 мая 2017, 15:31Общество У пензенских работников культуры повысились зарплаты Начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина отчиталась о работе ведомства.

Вера Фейгина сообщила о финансовых успехах отрасли: «Городским учреждениям культуры удалось значительно повысить собственные доходы. Так, в 2014 году организации заработали 64 миллиона рублей, а в 2016 - уже 117 миллионов».

В прошлом году на содержание системы городской культуры из бюджета Пензы было направлено 515 миллионов. 83% средств пошло на зарплаты сотрудников и педагогов. В 2016 году ведомству удалось исполнить знаменитые майские указы президента - зарплаты педагогов дополнительного образования были повышены и достигли 21118,63 рубля. Средний заработок других сотрудников учреждений культуры тоже повысился, составив 16426,17 рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

На проведение культурно-массовых мероприятий было потрачено лишь 1,7 процентов средств. В эту сумму входят и бюджетные средства, и собственные средства учреждений культуры.

«Сегодня в учреждениях культуры занимаются 11 тысяч школьников. Это почти каждый третий учащийся 1-9 классов. Каждый год юные пензенские звездочки защищают честь города на общероссийских и международных соревнованиях. В прошлом году наши дети завоевали 2412 званий лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей различного уровня. Музыкальная школа имени В. П. Чеха, знаменитого во всем мире джазового композитора и исполнителя, в седьмой раз подтвердила звание «золотой» на международных Дельфийских играх», - сообщила Вера Фейгина в своем отчете.

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